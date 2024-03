Ascoli, a cavalcioni sul ponte romano: giovane salvato da un vigile

ASCOLI – Tragedia sfiorata nel pomeriggio di ieri (lunedì 11 marzo) ad Ascoli. Un giovane, infatti, si era messo a cavalcioni sul ponte romano di Porta Solestà. Non è chiaro se il ragazzo avesse intenti suicidi o stesse semplicemente scherzando. Resta il fatto, però, che in quel momento si trovava davvero in pericolo, perché bastava che si sbilanciasse un attimo per cadere di sotto da un’altezza significativa. A notare il giovane sono stati alcuni passanti, i quali hanno immediatamente avvertito le forze dell’ordine.

La vicenda

Subito dopo la chiamata, sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale. A salvarlo è stato proprio un vigile il quale, resosi conto di quanto stava accadendo, ha deciso di intervenire. L’agente ha avvicinato il giovane con l’intento di dissuaderlo e farlo desistere dal suo intento: al momento opportuno, poi, con un gesto tempestivo, è riuscito ad afferrarlo e a metterlo al sicuro. Prontamente è arrivata anche un’ambulanza del 118 con personale sanitario a bordo. Il ragazzo, dopo essere stato assistito, è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni.