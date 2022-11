Ascoli, domenica 18 dicembre torna la Fiera di Natale con quasi 200 bancarelle

ASCOLI PICENO- La Città delle Cento Torri si prepara a vivere il Natale. Tanti gli eventi e le iniziative che animeranno il centro storico.

Gli appuntamenti

Oltre ai tradizionali mercatini con le casette di legno e la pista di pattinaggio, allestiti come di consueto in Piazza Arringo, che accompagneranno i visitatori dall’8 dicembre al 6 gennaio e le luminarie che abbelliranno ed illumineranno il centro storico, ci sarà anche la tradizionale Fiera di Natale. Come ogni anno, si svolgerà per le vie e nelle diverse piazze della città.

La fiera di Natale

La fiera di Natale In programma, domenica 18 dicembre, sarà composta da quasi 200 bancarelle, posizionate in questo modo: 15 in via del Trivio, 35 in Piazza del Popolo, 16 nel Chiostro di San Francesco, 12 in via Ceci, 8 in via d’Ancaria, 6 all’inizio di Corso Trento e Trieste, 6 in Piazza Intervineas, 17 in via Lungo Tronto, 1 in via xx Settembre, 13 in via Dino Angelini, 10 in Piazza Roma, 41 in Corso Vittorio Emanuele, 2 dietro al Duomo, 23 in Viale De Gasperi.

Gli espositori spazieranno dall’artigianato alla gastronomia, dall’abbigliamento ad accessori e prodotti di vario genere.