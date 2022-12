Ascoli, 12 consiglieri su 32 presenti a tutte le sedute del 2022

ASCOLI PICENO – Si sta per concludere il 2022. Un anno impegnativo per i rappresentanti del consiglio comunale con a capo il Presidente, Alessandro Bono.

Le presenze dei consiglieri

Tracciando un bilancio sulle presenze in aula, 12 su 32 hanno registrato tutte e quattordici le presenze nelle diverse sedute svolte come Alessandro Bono, Daniela Massi, Emidio Premici, Flavia Cenciarini, Francesca Pantaloni, Luca Cappelli, Mauro Agostini, Patrizia Petracci, Piera Seghetti, Maurizio Simonetti, Stefano Cannella e Vincenzo Mancini. A quota 13 ci sono: Angelo Procaccini, Elena Stipa, Francesco Ameli, Laura Trontini, Luigi Lattanzi, Mario Tacchini e Micaela Girardi. 12 presenze invece, Alessandro Filiaggi, Alessio Pagliacci, Laura Castelletti e Marika Ascarini, 11 per Piero Celani, 10 presenze per Emidio Nardini e Massimo Tamburri, 9 per Carlo Narcisi e Massimo Maria Speri, 8 per Pietro Frenquellucci, 6 per Alessio Rosa, 4 Eleonora Camela e Francesco Viscione.

Per i consiglieri comunali è previsto un gettone di presenza dal valore di 33.19 euro lordi.

Il bilancio del Presidente

Numerose ed importanti le proposte di deliberazione poste all’attenzione dell’assemblea, altrettanto quelle che sono state accolte.

«Il lavoro che abbiamo svolto in questo anno è stato proficuo e importante. Nelle 14 sedute svolte, sono state approvate oltre sessanta proposte di deliberazione. Proposte non solo di natura tecnica o dettate dalla legge, ma soprattutto importanti per l’intera città e per il miglioramento della vita dei cittadini. Una di queste è stata l’intesa tra il Comune e l’ Agenzia del demanio, che ha permesso di acquisire il giardino di Palazzo Colucci. Numerose anche quelle legate al settore della cultura, come la costituzione della Fondazione Ascoli Cultura e del settore rifiuti come l’istituzione di un osservatorio verso “Rifiuti zero”» ha spiegato il presidente del consiglio comunale, Alessandro Bono.

Il Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Ascoli Piceno, Alessandro Bono.

Un anno importante durante il quale non sono mancate divergenze con i consiglieri di minoranza.

«Abbiamo creato un rapporto molto aperto e costruttivo sia con i consiglieri di maggioranza sia quelli di opposizione, arrivando a prendere decisioni importanti per la città. Ringrazio tutti coloro hanno contribuito a portare avanti scelte fondamentali per i cittadini.

Il 2022 si sta per concludere. Cosa si aspetta per l’anno nuovo?

«Il 2023 sarà un anno ricco di proposte e di decisioni da dover prendere ma sono sicuro che questo consiglio comunale sarà in grado di trovare le migliori soluzioni per la vita della città di Ascoli».