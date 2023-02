È ascolano il “più bello d’Italia”: si tratta del ventenne Emanuele Caselli

ASCOLI – Su Tik Tok vanta oltre mezzo milioni di follower e ormai, anche grazie ai social, è diventato una vera e propria celebrità. Il giovanissimo Emanuele Caselli, di appena vent’anni, è sicuramente tra gli ascolani più famosi in tutta la penisola e nei giorni scorsi ha ottenuto un grande riconoscimento: è stato infatti eletto come ‘Il più bello d’Italia’ nel corso della cerimonia che si è svolta a Sanremo. Un premio, quello riscosso da Caselli, che ovviamente è stato accolto con entusiasmo da tutta la città.

Il personaggio

Nella vita di tutti i giorni, il ventenne studia all’Università e sogna di laurearsi in ingegneria informatica. Poi coltiva la sua grande passione, quella per il canto, ed è questa che gli è valsa la notorietà e la fama. Tra gli altri hobby, poi, spiccano anche il cinema e la televisione, tanto che una delle sue ambizioni è proprio quella di lavorare in questo mondo talmente complicato quanto affascinante e suggestivo. Emanuele, poi, è anche un modello: d’altronde, il suo fisico lo aiuta visto che è alto più di un metro e ottanta, gli occhi verdi e uno sguardo magnetico.

L’emozione

«Avere ricevuto questo premio, per me, è stato motivo di grande emozione – racconta, ancora commosso, Emanuele Caselli -. Lo dedico a tutti coloro che mi sono vicini, quotidianamente. Scrivere musica è la cosa amo fare: ho seguito dei corsi di composizione e, infatti, essere stato incoronato come ‘Il più bello d’Italia’ proprio a Sanremo è stata una sensazione unica. Sono stato fiero e contento di aver partecipato e vinto questo concorso. Ora guardiamo avanti perché ho ancora tanti obiettivi da raggiungere».