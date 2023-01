ASCOLI – Il compositore e cantautore ascolano Dario Faini ormai ha un feeling speciale con il Festival di Sanremo. E, anche quest’anno, nella 73esima edizione della kermesse, in programma dal 7 all’11 febbraio, sarà all’Ariston da grande protagonista. Faini, in arte Dardust, nell’edizione del 2019 riuscì addirittura a trionfare con il brano Soldi, scritto da lui e interpretato da Mahmood. Ma in passato aveva firmato anche brani con i quali si erano esibiti artisti del calibro di Emma, Francesco Renga, Marco Mengoni, Annalisa e tanti altri.

La curiosità

Questa volta Dario Faini è tra gli autori della canzone di Ariete dal titolo Mare di guai e della canzone di Lazza intitolata Cenere. Due artisti che, ovviamente, gareggeranno tra i big nella 73esima edizione del festival canoro. Nel 2021, l’ascolano fu ospite nella serata conclusiva della manifestazione e la sua esibizione riscosse un incredibile successo. All’Ariston, inoltre, il compositore piceno è stato anche direttore d’orchestra. Insomma anche quest’anno ci sarà la sua firma a Sanremo e Ascoli verrà degnamente rappresentata dal suo ‘ambasciatore musicale’.

Dopo il festival, però, per Dario Faini arriveranno altri mesi di duro lavoro, visto che l’artista sarà impegnato con il suo nuovo tour ‘Duality’, la cui data zero è in programma proprio al teatro Ventidio Basso di Ascoli, il prossimo 4 marzo. I biglietti per il concerto, inserito nel cartellone allestito dall’Amat, sono già in vendita alla biglietteria di piazza del Popolo e sui circuiti online. Dopo Ascoli, il tour di Dardust farà tappa anche a Torino, Bologna, Prato, Roma, Milano, Berlino, Bruxelles, Amsterdam e Londra.