ASCOLI – Sorprendentemente, è diventato lo sport più gettonato nel corso degli ultimi anni. Un tempo, gli amici si organizzavano per ritrovarsi a giocare a calcetto. Oggi, invece, ci si diverte di più con il padel. E il Comune di Ascoli, davanti a questa tendenza, non resta a guardare. Anzi, proverà a mettere ulteriori strutture a disposizione degli amanti di tale disciplina sportiva.

Il progetto dei campi da padel

Tra gli obiettivi della giunta guidata dal sindaco Marco Fioravanti, infatti, c’è la realizzazione di quattro nuovi campi da padel nella zona del Battente, in via dell’Aspo. Nel progetto è previsto anche l’allestimento di una tribuna, ma anche di una palazzina all’interno della quale realizzare spogliatoi, un’area per il ristoro e anche alcuni uffici. All’esterno, invece, verrà realizzato anche un parcheggio. La giunta, grazie anche all’impegno profuso dall’assessore comunale allo sport Nico Stallone, ha già approvato lo studio di fattibilità.

Il prossimo step, per l’amministrazione, sarà quello di reperire le risorse per dar vita al progetto, magari coinvolgendo anche alcuni privati. A tal proposito, già nel corso delle prossime settimane, verrà pubblicato un bando per tutti coloro che siano interessati al progetto. L’investimento previsto, complessivamente, ammonta a 750mila euro. Il Comune, poi, affiderà a un privato anche la gestione dell’impianto attraverso la formula del project financing.