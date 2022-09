ASCOLI – Mercoledì (14 settembre) riprenderanno le scuole, le ferie sono terminate ormai quasi per tutti e ci si appresta a tornare alla normalità. In realtà, però, l’estate non è ancora terminata e ad Ascoli il cartellone degli appuntamenti estivi promette ancora altri momenti molto attesi. Diverse, infatti, le iniziative che caratterizzeranno le prossime settimane, grazie all’organizzazione curata dall’amministrazione comunale.

Lo show

Prima, però, occorre fare un passo indietro, stilando un bilancio della strepitosa serata vissuta sabato a piazza del Popolo. In migliaia, infatti, hanno assistito a uno degli eventi più attesi dell’estate 2022, ovvero lo show ‘Symphony of Caos’, che ha visto protagonista Asco Dj, talento ascolano che si è fatto conoscere e apprezzare in tutto il mondo, diventando uno tra i primi 150 deejay a livello internazionale. «È stato uno spettacolo incredibile – commentano il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore comunale Monia Vallesi -. L’energia della musica elettronica unita alla bellezza della musica classica, oltre alla presenza del Coro Ventidio Basso, della Compagnia dei Folli e di molti altri ospiti, per far ballare e divertire i tantissimi presenti e salutare insieme un’estate ascolana di grandissimi appuntamenti. Complimenti ad Asco per questa serata pazzesca». In migliaia, appunto, hanno assistito allo show, che ha richiamato spettatori anche dalle altre regioni d’Italia e perfino dall’estero.

Il cartellone

Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti, invece, il 16 e il 17 settembre tornerà l’Asculum Festival, manifestazione dedicata alla cultura che si articolerà in diverse iniziative in programma dalle 17 in centro storico. Il 17 e il 18 settembre, invece, spazio al tradizionale mercatino dell’antiquariato. Dal 23 al 25, poi, tornerà l’appuntamento con il ‘Tiello Streetto’, ovvero il festival dello street food, il cibo di strada, che andrà in scena al piazzale dello stadio Del Duca. Il 24 settembre, alla sala della Ragione del palazzo dei Capitani, si alzerà il sipario sulla sesta edizione del concorso nazionale di composizione ‘Poesia in musica’. Tanti eventi anche nel mese di ottobre, sempre in centro storico. L’1 e il 2, ad esempio, si svolgerà ‘La città in fiore’ tra piazza del Popolo e la Loggia dei Mercanti.