Ascensori bloccati e bagni sporchi: disservizi al cimitero di Ascoli

ASCOLI – Ascensori non funzionanti, bagni sporchi e sporcizia. Il cimitero di Ascoli, che si trova nel quartiere di Borgo Solestà, denota alcune situazioni di incuria e di degrado che hanno sollevato, in queste ore, alcune polemiche da parte dei cittadini. Più volte, in realtà, le condizioni del camposanto erano finite nel mirino degli utenti ma, va detto, il Comune è poi sempre intervenuto per risolvere le varie necessità. Stavolta, invece, le segnalazioni andrebbero avanti da diversi mesi, con la manutenzione che si sta facendo attendere più del previsto.

La lamentela

I servizi igienici, come detto, sono spesso sporchi, maleodoranti e senza carta igienica. Più volte la situazione è stata fatta presente. Così come più volte è stato detto che l’ascensore, che è fondamentale per fare in modo che le persone anziane o disabili possano spostarsi tra un piano e l’altro della struttura, non è funzionante. In realtà, qualche tempo fa la ditta era intervenuta per ripristinare il servizio, ma poi l’ascensore si è bloccato di nuovo e ormai da qualche mese non è possibile utilizzarlo. Insomma, una serie di criticità che hanno scatenato delle polemiche sui social, con il sindaco Marco Fioravanti e la sua giunta che hanno promesso interventi per migliorare la situazione il prima possibile.