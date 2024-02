Doppio arresto dei carabinieri a Servigliano e Porto Sant’Elpidio

FERMO – Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Servigliano hanno arrestato un giovane barese di 32 anni, disoccupato e pregiudicato, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso il 9 gennaio dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari. Il soggetto arrestato era sotto processo presso la Procura della Repubblica di Bari per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Ascoli Piceno, dove dovrà scontare una pena di reclusione di sette mesi e ventisette giorni per il reato commesso in Puglia il 27 ottobre 2020.

In Porto Sant’ Elpidio invece i militari della locale Stazione Carabinieri, nel corso di predisposto servizio, rintracciavano ed arrestavano un 56enne di Porto Sant’ Elpidio, pregiudicato, in esecuzione dell’ordinanza di sottoposizione alla detenzione domiciliare emessa dall’ Ufficio di Sorveglianza di Macerata, dovendo espiare la pena di mesi 9 di reclusione per reato di resistenza a pubblico ufficiale commesso nell’anno 2019.

Questo ennesimo risultato ottenuto evidenzia l’impegno costante e deciso dei Carabinieri per contrastare i fenomeni criminali e assicurare che i colpevoli scontino il loro debito con la Giustizia. I Carabinieri continueranno a vigilare e a operare con fermezza ed efficacia per contrastare ogni forma di illegalità e assicurare alla giustizia tutti coloro che infrangono le leggi dello Stato.