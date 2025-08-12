Arquata del Tronto, incendio nella pineta del Parco nazionale dei Monti Sibillini

L'incendio di sottobosco è accaduto all’interno della pineta Pié Vettore che ricade nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri forestali

ASCOLI – Intorno alle 11 di questa mattina, 12 agosto, i vigili del fuoco del Presidio di Arquata coadiuvati dalla squadra boschiva e da personale e mezzi, unitamente al DOS VVF (direttore operazioni di spegnimento), giunti dalla sede di Ascoli, sono intervenuti in frazione Pretare, località Le Veticara. Qui si stava sviluppando un incendio di sottobosco all’interno della pineta Pié Vettore che ricade nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

La vicinanza del luogo in cui si sono sprigionate le fiamme dalla locale sede VVF ha fatto sì che non coinvolgessero la superficie boscata rimanendo confinate in un settore relativamente ampio. La situazione è stata messa sotto controllo e non è stato necessario l’intervento di un mezzo aereo che pure era stato allertato. Attualmente in atto la bonifica dell’intera area coinvolta. Sul posto i carabinieri forestali.