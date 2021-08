Ad Arquata scontro tra cinghiale e moto in transito: due feriti

ASCOLI – Un cinghiale attraversa la strada e colpisce una moto in transito, con due persone a bordo. È accaduto ieri sulla statale Salaria nella zona di Arquata del Tronto. Al volante del mezzo un uomo che ha visto sbucare all’improvviso l’animale e non ha potuto evitare l’impatto.

Due persone all’ospedale di Ascoli

Ferito non gravemente lui, e l’altra persona che era in sella alla moto. Sul posto sono presto arrivati i soccorsi, che hanno prestato le prime cure e poi trasferito entrambe le vittime dell’incidente all’ospedale Mazzoni di Ascoli. Lievi i traumi riportati, con conseguenze ridotte. A quanto si apprende nessuna altra vettura in transito sulla Salaria è stata coinvolta nello scontro. Il cinghiale, rimasto gravemente ferito è stato poi abbattuto.

Cinghiali sempre più numerosi e pericolosi

Sul luogo dell’incidente si sono portati i carabinieri, per svolgere accertamenti. Non è la prima volta che i cinghiali che scorrazzano sempre più liberamente nelle campagne del Piceno, provocano scontri con auto e veicoli in transito sulle strade locali. Il loro numero è di certo aumentato molto negli ultimi anni, ed ha provocato la crescita dei danni alle colture di molti agricoltori della provincia. Tanto che spesso le associazioni dei coltivatori hanno protestato e chiesto interventi da parte delle istituzioni, a vari livelli.