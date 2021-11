Anziano scomparso ad Acquasanta Terme, ancora nessuna traccia

ASCOLI – Nessuna traccia dell’uomo di 88 anni scomparso ieri, 4 novembre, nel territorio di Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli. Le ricerche sono in corso da molte ore e in particolare i vigili del fuoco e gli uomini del Soccorso alpino stanno battendo la zona della frazione di Pomaro, per cercare di individuare l’anziano.

Fino ad ora però, senza esito. L’area montana in questione è perlustrata dall’alto questa mattina anche da un elicottero, con la speranza di arrivare a scoprire la posizione del disperso. In azione sul campo anche cani molecolari, che potrebbero aiutare i soccorritori a trovare tracce del passaggio dell’88enne. Si teme il peggio. Forte preoccupazione per la scomparsa dell’anziano in tutto il paese di Acquasanta Terme.