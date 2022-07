Anziana trovata morta in casa. Omicidio a San Benedetto, ascoltata la figlia

Mattinata di terrore in via della Pace, un quartiere popolare che si trova tra via Manara e il cimitero di zona Ponterotto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Omicidio, questa mattina, a San Benedetto. La vittima è la 79enne Maria Maurella. Sulla sua morte è stato aperto un fascicolo da parte del procuratore capo di Ascoli Piceno Umberto Monti. Il fatto sarebbe accaduto nelle prime ore della mattinata, al civico 25 di via della Pace, quartiere popolare tra via Manara e il cimitero in zona Ponterotto.

La ricostruzione

Attorno alla morte dell’anziana, ci sarebbero i contorni di un dramma familiare, anche perché la donna presentava ferite da arma da taglio. Nell’appartamento al piano terra, la polizia scientifica ha rinvenuto il corpo dell’anziana in una pozza di sangue. Non è escluso che possa essere stata colpita con un oggetto contundente, ma a chiarire le cause del decesso sarà l’autopsia. Intanto il medico legale Francesco Brandimarti ha effettuato una prima ricognizione cadaverica anche per definire l’orario della morte. A lanciare l’allarme nella prima mattinata erano stati alcuni vicini. La figlia della vittima, in evidente stato di agitazione alle 8 del mattino era salita infatti fino all’ultimo piano iniziando ad inveire anche contro di loro. A quel punto, spaventati hanno allertato le forze dell’ordine e il 118. La 48enne, sospettata dell’omicidio della madre, era in stato confusionale ed è stata trasportata in ospedale e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, alla quale dovrà chiarire cosa sia avvenuto tra le mura domestiche. La 79enne aveva anche un’altra figlia, tornata solo da qualche giorno dall’Australia: la donna è stata ascoltata assieme ad altri vicini nel locale commissariato guidato dal dirigente Andrea Crucianelli. Se l’ipotesi dell’omicidio verrà accertata, gli inquirenti vogliono capire quale possa essere stato l’eventuale movente.