Antisismici e leggeri: a Montegranaro TM Group rivoluziona il mondo delle costruzioni con le strutture in alluminio – VIDEO

MONTEGRANARO – Non solo cemento armato, legno o acciaio. La TM Group di Montegranaro ha messo a punto attraverso un progetto di sviluppo durato tre anni per la realizzazione di strutture in alluminio per le costruzioni residenziali. «Una sfida vinta, questo è il nostro presente ma anche il nostro futuro», spiega Roberto Di Chiara, uno dei soci fondatori TM Group. Il progetto del tutto innovativo è stato sviluppato grazie alla consulenza e competenza del professor Mazzolani dell’Università Federico II di Napoli tra i principali conoscitori dell’alluminio.

Il video



La nuova modalità di costruzione consente oggi di realizzare dei moduli da assemblare, con l’obiettivo di industrializzare la produzione di case e di rendere possibili, e addirittura semplici, progetti apparentemente complessi come la sopraelevazione di strutture esistenti. L’alluminio, infatti, è molto più leggero dell’acciaio e di ogni altro materiale da costruzione attualmente in uso, e consente una velocizzazione nell’esecuzione dei lavori strutturali sorprendente.

Le strutture in alluminio ideate da TM Group sono completamente assemblate meccanicamente senza saldature con incastri curati da manodopera specializzata. Questo garantisce oltre alla leggerezza anche la realizzazione di una struttura antisismica, inattaccabile dalla corrosione e dagli agenti esterni e perfino smontabile e riciclabile.

Le idee messe a punto da TM Group hanno avuto bisogno di un accurato lavoro di brevettaggio e di tutela che l’azienda ha affidato allo Studio Ing. Claudio Baldi. Già partner per TM Pedane che realizza soluzioni per baie di carico, rampe per furgoni, chiusure industriali e tutti gli accessori come i tamponi e i bloccaruota, il percorso di tutela delle novità di TM Group ha trovato nella professionalità e nella competenza dello Studio Baldi la risposta alle esigenze del team di lavoro così da tutelare in Italia e nel mondo le opere del proprio ingegno.

Le prime costruzioni residenziali in alluminio sono in via di realizzazione ma lo sviluppo di questa nuova modalità che prevede di scegliere l’alluminio promette veloci avanzamenti ed un rapido apprezzamento da parte degli strutturisti. Il futuro è già presente.