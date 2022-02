Ascoli, grande attesa per l’anteprima nazionale de “L’ombra del giorno” alla presenza di Piccioni e Scamarcio

ASCOLI PICENO – È arrivato il momento tanto atteso per il nuovo film di Giuseppe Piccioni. Nella sua Ascoli sarà proiettato mercoledì pomeriggio 23 febbraio, in anteprima nazionale al Cinema Odeon, l’ultima sua fatica cinematografica. Parliamo de L’ombra del giorno, girato in semi-lockdown la primavera 2021 nel centro storico della città delle cento torri, facendo base al Caffè Meletti.

Un giallo ambientato nel periodo fascista

Atmosfere cupe e noir, ma anche da giallo politico ambientato negli anni Trenta del Novecento, per una pellicola che crediamo sarà la più matura e impegnata del regista ascolano, in passato premiato per alcuni film di grande qualità sempre però realizzati nel più sicuro ambito romantico sentimentale – su tutti Luce dei miei occhi del 2001, con Lo Cascio e Ceccarelli.

Benedetta Porcaroli coprotagonista del film

Con L’ombra del giorno invece, prodotto da Lebowski e Rai Cinema, Piccioni supera quel confine e, seppur sviluppando la trama attorno ad un rapporto tra un uomo e una donna, racconta uno spaccato del periodo più buio dell’Italia del secolo scorso, quello del fascismo. E lo fa insieme con Riccardo Scamarcio – protagonista ma anche produttore del film – e con la giovane attrice romana Benedetta Porcarolli, oltre a numerosi attori locali e non. Sarà riuscito nel suo intento? E il lavoro che ha voluto compiere, valorizzando al massimo le bellezze uniche del centro storico di Ascoli, da Piazza del Popolo allo storico Caffè Meletti, sarà apprezzato sul piano artistico ed estetico?

Non ci resta che attendere la proiezione integrale della pellicola, potendo ora solo valutare i pochi minuti di un trailer dal quale solo si intuisce l’intensità e il respiro del progetto.

La valorizzazione turistica della città

Di certo l’operazione potrebbe avere un importante impatto turistico-promozionale per Ascoli e il territorio piceno, così come si augura l’assessore comunale alla Cultura Donatella Ferretti: «Una bella storia, un cast di tutto rispetto e un regista di spessore che ha per Ascoli molto affetto e riconoscenza – afferma la Ferretti – riusciranno di sicuro ad ottenere un ottimo risultato di pubblico, critica e di ritorno in termini di visitatori per la nostra città. Il film di Piccioni, al quale il Comune ha contributo – aggiunge l’assessore -, fa parte di un progetto più ampio dell’amministrazione che ha approvato un regolamento proprio per sostenere le produzioni cinematografiche di qualità, riconosciute come tali dal Ministero della Cultura, a fini di valorizzazione culturale e turistica. L’opera appena realizzata va in questa direzione e avrà delle benefiche ricadute sul nostro territorio».

Da notare che sia Giuseppe Piccioni che gli attori Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli interverranno all’anteprima del film sia al Cinema Odeon (ore 18,30) che al Cinema Piceno (ore 21), nella serata di mercoledi 23 febbraio. La distribuzione nazionale partirà dal giorno successivo.