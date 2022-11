Gli “Angeli del Bello” ripuliscono dalle scritte il Cristo Redentore di Ascoli

L'associazione conta circa 90 persone, che quotidianamente si mettono a disposizione per migliorare il decoro in città

ASCOLI – Tanto amore per la città. È ciò che guida gli ‘Angeli del Bello’, settimanalmente, ad impegnarsi per ripulire alcuni tra i luoghi più suggestivi, e spesso degradati, delle cento torri. Oggi, infatti, alcuni dei circa novanta volontari che aderiscono all’associazione, si sono attivati per pulire dalle scritte l’area del Cristo Redentore.

La giornata

L’operazione è stata effettuata in sinergia con l’impresa Sparti, sempre a titolo gratuito e volontariamente. Sin dalle prime ore della mattinata, nonostante la temperatura piuttosto rigida, gli ‘Angeli del Bello’ hanno provveduto a rimuovere la sporcizia che si era accumulata, purtroppo, a ridosso del monumento, e cancellare le scritte che deturpavano l’intera zona. «Abbiamo pulito sia il basamento che la scalinata – conferma il presidente dell’associazione Luciano Vizioli -. Il Cristo Redentore è uno tra i più suggestivi e imponenti monumenti della città e siamo dispiaciuti del fatto che, troppo spesso, viene danneggiato con alcune scritte o con l’abbandono di immondizia nell’area circostante. Stiamo parlando, infatti, di una grande attrazione per i turisti e di un luogo al quale gli ascolani sono profondamente legati. Soprattutto nelle ore notturne, però, è mal frequentato e ci auguriamo che l’amministrazione comunale proceda, come promesso, all’installazione di alcune telecamere che possano rappresentare un deterrente per i vandali e per i writer. Sono convinto, infatti, che un impianto di videosorveglianza possa aiutarci a mantenere la zona pulita e sicura».