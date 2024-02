Ancora ladri nel Piceno, furti a Villa Pigna e Case di Coccia

Indagano i carabinieri per capire se si sia trattato della stessa banda. Non è la prima volta che il territorio viene preso di mira

ASCOLI – Un’altra raffica di furti, negli ultimi giorni, si è verificata nel Piceno. In particolare, ad essere finite nel mirino dei ladri sono state alcune frazioni del comune di Folignano. Su tutte, Villa Pigna e Case di Coccia. Sui vari colpi stanno indagando i carabinieri per capire se siano correlati e comunque assoggettabili alla stessa banda oppure no.

Non è la prima volta, in realtà, che il territorio folignanese viene visitato dai malviventi e nella popolazione c’è un po’ di allarme. Alcuni residenti, ad esempio, hanno chiesto maggiori controlli alle forze dell’ordine, soprattutto nelle ore notturne e nelle zone meno illuminate.

La ricostruzione

Per quanto riguarda Villa Pigna, nella notte tra martedì e mercoledì, i ladri si sono introdotti in un’abitazione mentre i proprietari stavano dormendo. Al risveglio, la coppia ha trovato le varie stanze messe a soqquadro, senza che nessuno si accorgesse di niente. Prontamente sono giunti sul posto i carabinieri, dopo essere stati avvertiti dagli stessi proprietari.

Altri furti, invece, si sono verificati nella frazione di Case di Coccia, dove i ladri sarebbero entrati almeno in un paio di abitazioni. Anche in questo caso, ovviamente, stanno indagando le forze dell’ordine per individuare i responsabili.