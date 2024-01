Ancora ladri nel Piceno: abitazioni svaligiate in Vallata

ASCOLI – A distanza di pochi giorni dall’ultimo episodio, avvenuto proprio nei primi giorni del 2024, i ladri sono tornati a colpire in alcune abitazioni del Piceno. In particolare, sono stati visitati dai malviventi alcuni appartamenti della Vallata del Tronto, tra i comuni di Castel di Lama e Colli. Almeno cinque, in base alle indiscrezioni, i colpi effettuati o in alcuni casi tentati all’interno delle case.

La ricostruzione

In qualche situazione, tutto sarebbe accaduto mentre dentro c’erano pure gli inquilini. A Castel di Lama, ad esempio, in un paio di abitazioni i ladri sarebbero riusciti a portare via soldi, orecchini, collane, anelli e altri oggetti di pregio per un valore di diverse centinaia di euro. I furfanti sono entrati dopo aver scassinato le finestre, sempre nel tardo pomeriggio, quando fuori era buio e si poteva fuggire senza essere visti. Stesso caso a Colli del Tronto, dove i colpi sono riusciti in un paio di abitazioni, letteralmente messe a soqquadro dai ladri. Diverse le denunce arrivate in queste ore alle forze dell’ordine, con i carabinieri della Vallata, insieme a quelli del comando di Ascoli, che stanno indagando sulla vicenda anche per capire se i vari colpi siano collegati tra loro o comunque effettuati dalla stessa banda.