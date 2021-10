Ancora incidenti nel tratto sud dell’A14: code anche per i lavori

Lo scontro con mezzi pesanti è avvenuto nel territorio di Campofilone, in direzione sud. Si segnalano diversi feriti che non sembrano in condizioni critiche

ASCOLI- Ancora incidenti nel tratto piceno e fermano dell’autostrada A14. Questa volta lo scontro tra mezzi pesanti e vetture è avvenuto nelle prime ore del mattino nel territorio di Campofilone, in direzione sud, oggi 21 ottobre. A quanto si apprende ci sono diversi feriti. Le loro condizioni non sarebbero critiche.

Sul posto ambulanze arrivate da San Benedetto e vigili del fuoco, oltre che pattuglie della polizia stradale. Nuove code e rallentamenti dunque sul tratto dell’A14 tra Pedaso e Grottammare, già interessato da disagi costanti per gli automobilisti a causa dei lavori in corso.

Ma oltre che per l’incidente di oggi, code vengono segnalate dalla società Autostrade per l’Italia in diverse zone del tratto meridionale delle Marche, a causa proprio dei cantieri attivi nell’area. Due chilometri in direzione nord tra Pedaso e Porto S.Elpidio, ed un altro chilometro tra Grottammare e Pedaso. Rallentamenti anche al confine tra Marche e Abruzzo, tra i caselli di Val Vibrata (Teramo) e San Benedetto. Dunque per gli automobilisti in transito nella zona sud della regione, continuano i problemi ed anche i rischi per tutti gli interventi in corso.