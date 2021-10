Ancora un incidente sull’Ascoli-Mare, un ferito

ASCOLI- Altro incidente sul raccordo autostradale Ascoli-Mare. È accaduto questa mattina – 4 ottobre – nella zona di Maltignano, pochi chilometri ad est del capoluogo piceno. Un automobilista è rimasto ferito, anche se le sue condizioni sono ancora al vaglio dei soccorritori. Sul posto si è recata anche una squadra dei vigili del fuoco, che è ancora al lavoro nel tratto interessato. Allertata anche l’eliambulanza per l’eventuale trasferimento della persona ferita all’ospedale regionale. Rilievi da parte della polizia stradale, che sta verificando la dinamica dell’incidente.

Ormai sull’Ascoli-Mare gli scontri o gli episodi che provocano danni a vetture e automobilisti, si ripetono con regolarità quasi settimanale. Il raccordo è ancora oggetto in diverse zone di lavori per la messa a norma dei guard rail o per rifacimento del manto stradale , con numerosi restringimenti che certo non agevolano il transito delle auto e dei mezzi che a migliaia ogni giorno utilizzano l’arteria più trafficata della provincia di Ascoli.

E tutto ciò provoca proteste e lamentele continue da parte dei residenti nella vallata del Tronto. Per molti cittadini sarebbe più utile intervenire e sistemare in fretta le strade dell’entroterra collinare, spesso in condizioni inadguate piuttosto che proseguire in opere su un raccordo autostradale che non soffre di quelle problematiche evidenti nelle altre infrastrutture viarie del Piceno.