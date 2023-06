SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo i pezzi di ricambio, rubati dalle auto in sosta al parcheggio del Palariviera domenica scorsa, durante lo show delle Frecce Tricolori, altre macchine sono state prese di mira dai ladri, sempre in riviera, nella scorsa notte. Stavolta, però, i malviventi non si sono accontentati dei pezzi, ma hanno puntato direttamente alle vetture. Così, tra Grottammare e San Benedetto, sono state rubate due Volkswagen Tiguan.

La ricostruzione

Molto probabilmente, però, le due vicende sono collegate tra loro perché si tratterebbe, secondo la ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, di furti su commissione. Questi, infatti, si basano sulle richieste del mercato clandestino dei pezzi di ricambio. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri della compagnia di San Benedetto e della stazione di Grottammare. Non è escluso che possa trattarsi di una delle bande che parte dal Foggiano per questo tipo di raid sulle auto. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza sulla rotatoria lungo la Nazionale e all’imbocco dell’Autostrada potranno essere di aiuto agli investigatori, così come accaduto anche in altre circostanze, sempre lungo la riviera delle palme.