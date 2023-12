Ancora furti nel Piceno, colpi in alcune abitazioni di Mozzano e Acquasanta

ASCOLI – Una serie di furti, nei giorni scorsi, avrebbe riguardato la frazione ascolana di Mozzano e alcuni appartamenti di Acquasanta. Nel primo caso, i ladri sono entrati in alcune abitazioni che si trovano nella parte ‘vecchia’ del paese, entrando dal balcone. I malviventi hanno portato via oro e denaro. In un’altra casa, invece, sono riusciti a rubare circa duemila euro in contanti e tre fucili da caccia. Il fatto è stato ovviamente segnalato ai carabinieri di Ascoli, che ora stanno indagando per cercare di risalire alle identità dei furfanti, che sarebbero stati sicuramente più di uno.

La ricostruzione

In base ad alcune indiscrezioni, dovrebbe trattarsi di persone straniere, ma le forze dell’ordine stanno cercando di visionare alcune immagini raccolte dalle telecamere presenti sul territorio per capire chi sia entrato in paese nei giorni scorsi. A quanto pare, i ladri avrebbero colpito a ‘botta sicura’, quindi è molto probabile che prima di effettuare i furti abbiano studiato bene la situazione per evitare di trovarsi di fronte, in casa, i proprietari delle stesse abitazioni. Altri furti, come detto, sarebbero avvenuti sempre nei giorni scorsi anche ad Acquasanta. Un furto è avvenuto nella frazione di Centrale, dove i ladri sono riusciti a entrare. In un altro caso, invece, il tentativo non è andato a buon fine. Anche per quanto accaduto nel territorio acquasantano, ovviamente, sono intervenuti i carabinieri per analizzare la situazione e per cercare di capire se i vari episodi siano o meno collegati tra loro e dunque assoggettabili alla stessa banda. L’allarme furti, comunque, nel Piceno resta sempre attuale. Solo poche settimane fa, ad esempio, ci furono altre ‘visite’ da parte dei topi di appartamento anche nella frazione maltignanese di Caselle.