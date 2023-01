Sibillini innevati, a Bolognola e Frontignano riaprono i campi scuola: weekend già sold out

ANCONA – Sulle montagne marchigiane è scesa la prima neve, un manto candido tanto atteso dagli amanti dello sci, che regala un paesaggio da cartolina e torna a far sperare gli operatori del comparto sciistico dopo due anni di stop del settore a causa della pandemia.

Per ora si tratta solo di pochi centimetri, ma tanto basta a consentire la riapertura di alcuni impianti sui Sibillini, mentre per le piste bisognerà aspettare di arrivare ai fatidici 30 centimetri prima di poter tornare ad indossare gli sci. «Sulle zone più alte sono scesi 10-15 centimetri di neve, ma sulle piste ci sono 5 centimetri, insufficienti per aprire le piste» dice Francesco Cangiotti, amministratore di Funivie Bolognolaski che gestisce gli impianti di Pintura di Bolognola con il rifugio ZChalet di Bolognola, e di Frontignano di Ussita con le seggiovie del Saliere e il rifugio Saliere.

La neve a Frontignano

Intanto però da questo sabato (14 gennaio) grazie ai 15 centimetri di manto nevoso possono ripartire i tapis roulant del campo scuola Scoiattolo a Bolognola e quello a Frontignano con lezioni di scii per i più piccoli e la possibilità di usare i bob. Sempre a Frontignano sarà aperta anche la seggiovia Saliere, ma solo per il trasporto delle persone che vorranno raggiungere il rifugio per trascorrere una giornata sulla neve: le piste infatti per ora restano chiuse nell’attesa che scenda neve a sufficienza.

«È un primo inizio – spiega l’operatore – anche se parziale. Per questo weekend abbiamo un discreto afflusso di persone in arrivo, molti verranno per vedere la neve e giocare un po’ con gli slittini». Le previsioni meteo per la prossima settimana lasciano ben sperare: «Da mercoledì sono previste buone nevicate – spiega -, quindi è possibile che dal prossimo weekend possiamo riaprire qualche pista in più».

L’impianto di innevamento artificiale

Il paesaggio bianco rincuora gli operatori della montagna: «Dai giorni scorsi – aggiunge – abbiamo iniziato ad avere un po’ più di freddo, quindi abbiamo potuto far partire gli impianti di innevamento artificiale a Bolognola. Speriamo che le previsioni di nevicate per la prossima settimana vengano confermate». Intanto per il weekend gli impianti aperti sono già pieni conferma, segnale «che c’è voglia di venire in montagna».