La scossa più forte alle 13,18 di magnitudo 4,1. Poi altre due scosse, una di magnitudo 2.4 e una di 3.0. Non si segnalano danni

ANCONA – Tre scosse di terremoto si sono verificate nella giornata di oggi, 9 giugno, al largo della costa Picena, tra Grottammare e Cupra Marittima. Il terremoto più forte ha avuto una magnitudo 4,1 ed è stato registrato dalla rete sismica nazionale Ingv alle 13,18, con epicentro in mare, al largo della costa marchigiana, a 9km da Cupra Marittima e a 13 km da San Benedetto del Tronto, con ipocentro ad una profondità di 11km circa. Non si segnalano danni.

Un sisma che ha scatenato il panico, facendo riaffiorare alla mente le scosse del 2016. Tanti si sono riversati in strada lungo la costa picena, dove il terremoto è stato avvertito distintamente. Scossa sentita anche in Abruzzo.

La circolazione ferroviaria è stata sospesa in via precauzionale sulla tratta Adriatica, tra Porto San Giorgio e Alba Adriatica. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sono al lavoro per una verifica dello stato della linea, che durerà almeno fino alle ore 17.30. Attivato un servizio bus sostitutivo.

Tra Porto d’Ascoli e Offida e tra San Benedetto del Tronto e Porto d’Ascoli il traffico ferroviario procede con riduzione precauzionale di velocità. Intorno alle 13,22 di 2.4 e una alle 13,39 di 3.0 una nuova scossa tellurica ha colpito la stessa zona, questa volta con magnitudo 3.0 e ad una profondità di 26km circa. allargo di fronte a tra Grottammare e Cupra Marittima. La notizia del sisma si è diffusa anche sui social attraverso un tam tam.