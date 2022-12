Per soccorrere il ferito si è alzato in volo Icaro che ha stabilizzato il paziente per poi caricarlo sull'eliambulanza e trasferirlo all'ospedale regionale di Torrette

ANCONA – La nebbia non ha fermato la catena dei soccorsi attivata in seguito all’esplosione avvenuta all’interno di un locale a Vetice, piccola frazione del comune di Montefortino in provincia di Fermo, nel territorio dei Sibillini. Nell’esplosione da quanto si apprende è rimasta ferita una persona (un giovane). Per soccorrere il ferito si è alzato in volo Icaro che ha stabilizzato il paziente per poi caricarlo sull’eliambulanza e trasferirlo all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona.

Una volta decollato, però, Icaro è stato costretto ad atterrare nelle campagne di Osimo Stazione (poco prima delle 14 di oggi), nelle vicinanze del campo sportivo in via Camerano, dove ad attenderlo c’era un ambulanza del 118 che ha caricato il ferito per trasportarlo al Pronto Soccorso di Torrette. L’atterraggio di Icaro ha richiamato nei pressi del campo sportivo una capannello di persone accorse per vedere cosa fosse successo.

La nebbia infatti aveva ormai avvolto la città di Ancona, rendendo il trasporto in eliambulanza praticamente impossibile, per cui la centrale di soccorso ha organizzato un ‘rendez-vous’ nell’Osimano per portare a termine il soccorso via terra.

Sul luogo dell’esplosione sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento dei Monti Sibillini di Amandola, con una autopompa e un fuori strada, insieme ad un funzionario. Sul posto anche i carabinieri di Montefortino.