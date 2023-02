Incidente in A14, Acquaroli chiede incontro urgente a Autostrade: «Situazione diventata insostenibile»

Nel tratto autostradale in zona Grottammare un'auto si è scontrata contro un tir, in corrispondenza di un cantiere. Tre le vittime: un padre e due dei figli

ANCONA – «A fronte dell’ennesimo tragico incidente mortale sull’A14 nei tratti marchigiano e abruzzese, mi sono sentito con il Presidente Marco Marsilio (governatore Abruzzo, ndr) con il quale abbiamo convenuto di richiedere un ulteriore incontro urgente con ASPI, Autostrade per l’Italia». Lo rende noto su Facebook il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.

Nella mattinata di oggi poco prima delle 10,45 si è consumata una nuova tragedia nel tratto autostradale in zona Grottammare, dove un’auto, in galleria, si è scontrata frontalmente contro un tir, in corrispondenza di un cantiere di lavoro segnalato: tre le vittime, un padre e due dei suoi tre figli. Un terzo è ricoverato all’ospedale regionale di Torrette.

L’incontro con ASPI, spiega Acquaroli, «al fine di provvedere a garantire la massima sicurezza possibile anche rimodulando i cantieri. Questa situazione – aggiunge – è diventata per noi insostenibile e inaccettabile, sotto tutti i punti di vista possibili, prima di tutto la perdita di vite umane per le quali esprimo profondo dolore e cordoglio».