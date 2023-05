Anche San Benedetto per il progetto “Ci Sto?Affare Fatica! Facciamo il bene comune”

SAN BENEDETTO – Anche quest’anno il comune di San Benedetto del Tronto aderisce al progetto “Ci Sto?Affare Fatica! Facciamo il bene comune”, al via dal 19 giugno per sei settimane. Il progetto estivo di cittadinanza attiva giovanile, alla quarta edizione, finanziato dalla Regione Marche e coordinato da Csv Marche Ets. Le attività partiranno in data 19 giugno coinvolgendo 6 squadre di ragazzi e ragazze dai 16 ai 21 anni da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 per 6 settimane. Con loro anche i tutor, giovani dai 22 ai 35 anni, che coordineranno settimanalmente le squadre. I ragazzi e le ragazze si “sporcheranno le mani” per rendere più belli i loro territori e per la cura del bene comune, intesa non solo come cura dei luoghi fisici ma soprattutto del “fare insieme”, recuperando il prezioso contributo educativo e formativo dell’impegno, in particolare di quello manuale e artigianale. Ogni gruppo di giovani sarà seguito in tutte le operazioni da volontari “maestri d’arte”, chiamati handyman, proprio per trasmettere loro le competenze tecniche e artigianali necessarie.

«Durante il periodo estivo – afferma l’assessore Sanguigni – ragazzi vivranno una magnifica esperienza di socializzazione e impegno civico. La formula che affianca i giovanissimi, i tutor e le figure adulte degli handyman favorisce lo scambio intergenerazionale. Significativa anche la scelta di coinvolgere il Consiglio comunale ragazzi nell’individuazione dei luoghi».

Nel dettaglio le attività nel Comune di San Benedetto del Tronto si svolgeranno nei seguenti luoghi:

-Parco Pineta Centro Viale Buozzi

-Pineta Falcone-Borsellino Lungomare Marconi

-Ex camping Lungomare Marconi

-Pinetina adiacente scuola Mattei via Mattei

-Scuola Cappella Piazza Emanuela Setti Carraro, 5

-Pinetina Via Francesco Todaro;

-Scuola Sacconi Via Giacomo Leopardi

Da sottolineare che, per la prima volta, quest’anno i luoghi da riqualificare sono stati scelti dai membri del consiglio comunale dei ragazzi da poco insediatosi.

A ciascun partecipante viene consegnato a riconoscimento dell’impegno profuso un ‘buono fatica’ settimanale del valore di 50 euro (100 euro per i tutor) che potrà essere speso in abbigliamento, libri, cartoleria, materiale informatico e articoli per il tempo libero.

Le iscrizioni per i ragazzi sono aperte dal 15 maggio sul sito: www.cistoaffarefatica.it