Alunni positivi a Roccafluvione: chiusa la scuola elementare fino al 6 novembre

Sospensione temporanea anche per una sezione della scuola dell'infanzia. In corso esami e tamponi per tutte le classi

ASCOLI – Chiuse per la presenza di alcuni casi di positività al covid la scuola elementare e una sezione della scuola d’infanzia di Roccafluvione, piccolo centro a nord ovest di Ascoli. Lo ha deciso con un’ordinanza il sindaco del paese Francesco Leoni. Il provvedimento è valido dal 4 al 6 novembre. Una misura precauzionale per prevenire lo sviluppo di un focolaio tra gli alunni e gli insegnanti degli istituti interessati. Sembra che il numero dei bambini sospetti di positività sia superiore a dieci ma non ci sono dati ufficiali e definitivi.

Docente positiva anche se vaccinata

Esami e screening sono in corso in queste ore. Una docente, asintomatica, sarebbe risultata positiva anche se vaccinata. Comunque sia a Roccafluvione ora l’allarme è alto. Il sindaco Leoni non ha disposto interventi invece per la scuola media locale. Nel frattempo gli alunni vengono sottoposti a tamponi per scongiurare possibili pericoli e situazioni di disagio.