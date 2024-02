Altri furti nel Piceno: ladri nel quartiere di Monticelli, indagano le forze dell’ordine

ASCOLI – A distanza di poche settimane dall’ultima volta, i ladri sono tornati a colpire ad Ascoli. I malviventi si sono intrufolati in alcune abitazioni nel popoloso quartiere di Monticelli, dove una buona parte della popolazione ha spesso chiesto con insistenza maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine soprattutto nelle ore notturne. Effettivamente, le pattuglie sono aumentate nel corso dell’ultimo periodo ma si registra ugualmente una recrudescenza, quella relativa ai ‘colpi’ dei topi d’appartamento, che sta preoccupando i cittadini.

La vicenda

Per quanto concerne gli ultimi furti avvenuti a Monticelli, le forze dell’ordine stanno indagando per capire chi siano i responsabili e per individuarli. Il tutto grazie anche alle immagini che sono state registrate da alcune telecamere di videosorveglianza che si trovano nel quartiere. Nemmeno la riviera, però, è al sicuro. Nelle ultime ore, infatti, è stata rubata una macchina in pieno centro. Altri furti, secondo quando riferito dalla popolazione, sarebbe avvenuti sempre in queste ultime settimane pure in alcuni centri della vallata.