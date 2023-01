Altra tragedia in A14: schianto tra auto e camion nella galleria di Grottammare, un morto

GROTTAMMARE – Un’altra tragedia, l’ennesima, è avvenuta nella notte lungo il tratto piceno dell’autostrada A14. Un uomo, infatti, è morto a causa di un incidente stradale avvenuto, intorno a mezzanotte, all’interno della galleria di Grottammare, dove già in passato si erano verificati altri schianti fatali. La vittima era alla guida di un’auto e si è schiantata contro un camion.

La ricostruzione

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza ma per il conducente non c’era più nulla da fare. L’impatto è stato violentissimo tanto che l’uomo che era al volante è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Inoltre l’auto ha preso fuoco all’interno della galleria quindi si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. A gestire la viabilità la polizia autostradale della sottosezione di Porto San Giorgio che sta lavorando per l’esatta ricostruzione della dinamica del sinistro. In quel tratto autostradale si circola a doppio senso di marcia su un’unica carreggiata a causa dei lavori in corso. La viabilità autostradale compresa tra gli svincoli di Grottammare e Pedaso in entrambe le direzioni è rimasta chiusa fino alle quattro circa di questa mattina. Una tragedia che riaccende i fari sui disagi in A14 determinati ormai da troppi anni da lavori in corso, con un’escalation di incidenti.