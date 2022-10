ASCOLI – Il centro storico di Ascoli è stato protagonista di un’altra rissa tra due bande di ragazzini. Ancora una volta. L’ultimo episodio, infatti, è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, poco dopo lo scoccare della mezzanotte, a piazza Ventidio Basso. Sembrerebbe che i protagonisti del parapiglia siano stati alcuni ragazzi ascolani e altri stranieri, che si sono colpiti con delle bottigliate e dei pugni. È intervenuta anche la polizia, con gli agenti che sono riusciti però a identificare solo due giovani. Sono state avviate le indagini per individuare tutti i protagonisti della rissa. Ad avvertire le forze dell’ordine sono stati alcuni residenti della zona, svegliati e disturbati dalle urla, dai rumori e dalle bestemmie che volavano in piazza. Qualcuno, affacciandosi alla finestra, ha perfino visto dei ragazzi con il volto sanguinante. In piazza Ventidio Basso, comunque, ci sono delle telecamere che sicuramente potranno aiutare la polizia a ricostruire la dinamica del parapiglia.

Il precedente

Non è la prima volta, in realtà, che in quella piazza si verifica una rissa. Lo scorso 10 settembre, dunque poco più di un mese fa, ci fu un altro episodio simile, che vide una banda di ragazzi picchiare due coetanei ascolani. Probabilmente si trattò di un regolamento di conti, ma l’agguato avvenne davanti a tutti. Anche perché si trattava di un sabato sera, con il centro storico che era abbastanza popolato, visto che si era ancora in estate. Le due vittime conoscevano gli aggressori e li denunciarono. Questa volta, invece, non ci sarebbero ancora denunce per quanto accaduto a piazza Ventidio Basso, che si trova proprio a due passi da piazza del Popolo.

Le altre emergenze

Sono anche altre, oltre agli scontri tra band di ragazzini, le emergenze che riguardano però il centro cittadino. A cominciare dallo spaccio, ad esempio, visto che molti residenti hanno segnalato movimenti sospetti alle forze dell’ordine, soprattutto in rua delle Stelle, conosciuta ad Ascoli con l’espressione dialettale di ‘rrete li mierghie’. Una zona che, soprattutto nelle ore notturne, è poco frequentata e poco controllata. Per non parlare, poi, di piazza Roma, dove nelle ore serali i ragazzi si radunano fino a tardi, facendo rumore e (comprensibilmente) scatenando la protesta di chi vive nelle vicinanze e vorrebbe riposare.