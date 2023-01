ASCOLI – I carabinieri del comando provinciale di Ascoli Piceno, dopo i controlli potenziati per il weekend dell’Epifania, hanno tracciato un bilancio che fa emergere un preoccupante numero di sanzioni per guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione eccessiva di bevande alcoliche. Nel corso dell’ultimo fine settimana, infatti, è stata rivolta una particolare attenzione a tutte quelle condotte di guida che maggiormente avrebbero potuto creare situazioni di pericolo.

I numeri

Le 146 pattuglie impiegate negli ultimi tre giorni sull’intero territorio provinciale, con posti di controllo attuati nei punti strategici delle vie di comunicazione, hanno complessivamente controllato 1.090 persone fra cui molti di interesse operativo e 638 veicoli, contestando 21 violazioni al Codice della Strada. Elevato anche il numero delle violazioni circa il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. In totale, 88 sono stati i punti decurtati sulle patenti e 4 di queste sono state ritirate con altrettanti veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo. «L’attenzione del comando provinciale di Ascoli Piceno rimane quindi alta e costante sull’intera giurisdizione di competenza – si legge nella nota diffusa dall’arma -, al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di sicurezza avanzate dai cittadini».