FERMO – Alberto Palma è il nuovo presidente della Carifermo. Lo ha eletto il consiglio di amministrazione dell’istituto bancarioche si è tenuto ieri pomeriggio, 15 novembre. Palma succede ad Amedeo Grilli, scomparso lo scorso 29 ottobre.

Avvocato e con una lunga esperienza nell’ambito economico e bancario, Palma era già stato presidente della Carifermo dal 5 gennaio 1995 al 30 aprile 2013.

«Sono onorato per la fiducia che gli amministratori e gli azionisti della Banca, che ringrazio, hanno voluto riporre su di me, ma al contempo profondamente costernato per la recente, improvvisa, scomparsa del presidente Ingegner Grilli – ha detto Palma -. Una perdita particolarmente grave innanzitutto per la sua famiglia, a cui rinnovo le mie più affettuose condoglianze, ma anche per la Cassa di Risparmio di Fermo e per il territorio intero. La sua cultura, il suo forte attaccamento e la sua ferma determinazione nel perseguire obiettivi di crescita del Fermano ci chiamano tutti ad un deciso impegno per continuare la sua opera. Assicuro il mio contributo per proseguire nel solco tracciato da Grilli il percorso intrapreso alla guida della Banca, che ben conosco, verso i migliori traguardi, pur nella difficile congiuntura economica. Sono fiducioso sapendo di poter contare su una squadra forte ed unita, professionalmente qualificata e sull’importante contributo di tutti i collaboratori di Carifermo».