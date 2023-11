Al Salone Job Orienta a Verona, Camera Marche e Its Smart Academy Fermo presentate come buone pratiche

Camera di Commercio e ITS SMART di Fermo al JOB&Orienta presso Veronafiere, il salone dedicato a orientamento, scuola, formazione e lavoro, tornato in presenza dopo lo stop delle ultime edizioni

FERMO – Le Marche, con Camera di Commercio e ITS SMART di Fermo, protagoniste al JOB&Orienta presso Veronafiere, il salone dedicato a orientamento, scuola, formazione e lavoro, tornato in presenza dopo lo stop delle ultime edizioni.

«E’ molto importante essere qui – sottolinea il Presidente di Camera Marche Gino Sabatini – quattro giornate per fare il punto sulle riforme della scuola e le politiche a sostegno dell’occupazione giovanile, valorizzare le migliori esperienze di alternanza scuola lavoro e Its, raccontare storie e progetti d’eccellenza alla presenza di cinque Ministri. Camera Marche è impegnata concretamente per favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, con azioni di supporto alle imprese attraverso l’orientamento, la certificazione delle competenze, il rapporto con gli ITS e siamo felici di essere stati scelti a rappresentare una buona pratica e un’alleanza territoriale a questo fondamentale appuntamento”

Camera Marche e ITS SMART Academy – Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy di Fermo vengono infatti presentate oggi a Verona come caso di successo nel panel curato da Unioncamere e Ministero dell’Istruzione a un anno dalla stipula dell’accordo Unioncamere ITS Italia.

L’impegno di Camera Marche su formazione e lavoro

Camera Marche partecipa al Tavolo di Lavoro regionale promosso da ANPAL, presso Ufficio Scolastico con Regione Marche, coi rappresentanti ITS con l’obbiettivo di incrementare gli iscritti ai percorsi formativi estendendo il bacino di riferimento delle attività di promozione del sistema di questi istituti di formazione. Inoltre l’Ente camerale promuove il Bando ITS un sostegno agli istituti tramite una misura prevista ogni anno a progetti in tema di orientamento, in particolare durante la fase di transizione dalla scuola e dall’università al lavoro, attraverso l’orientamento e lo sviluppo di servizi, anche formativi, dedicati al placement. Un supporto importante a un tessuto economico a traino manifatturiero, dove il sistema degli ITS offre, anche grazie al finanziamento camerale, 26 i percorsi (dedicati a moda, agroalimentare, turismo, transizione energetica e digitale) , vanta più di 720 studenti formati e 718 imprese coinvolte nei progetti di formazione duale

Inoltre Camera Marche ha messo in campo a partire dall’anno scolastico in corso, un nuovo bando, con un fondo di 250mila euro per il 23/24, che agevola le PMI che stipulino contratti di apprendistato per i diplomati ITS, contratti per assunzioni a tempo determinato della durata (effettiva) di almeno 4 mesi per i diplomati ITS, percorsi di formazione finalizzati all’aggiornamento del personale aziendale sulle tecnologie abilitanti 4.0.

Its Smart Academy per la moda

L’ITS di Fermo accanto a Camera Marche porta a Verona la sua esperienza di formazione di professionalità specializzate nel comparto moda e calzature, un settore strategico che più di altri, i dati previsionali Excelsior lo ribadiscono ogni mese, reclama figure tecniche di livello.

Commenta Andrea Santori , Presidente della Fondazione ITS Fermo: «Giornate come questa sono la prova che avvicinare formazione e lavoro è possibile. Il compito di un ITS è quello di fare matching tra le esigenze del territorio in cui opera e la crescita culturale dei giovani. Stupiscono, ogni volta, i dati relativi all’occupazione: ci sono centinaia di migliaia di posti di lavoro non coperti. Chi svolge ruoli istituzionali deve trovare la soluzione. Ogni biennio rimoduliamo l’offerta biennale degli ITS. Perché cambiano le necessità del sistema economico, evolvono materie e tecnologie. Questo lo facciamo insieme con la Camera di Commercio, che è la casa di tutte le associazioni datoriali, la Regione, le istituzioni locali, amministrative e scolastiche. Essere un riferimento nazionale per il ‘made in Italy’ ci stimola, ma ci carica anche di responsabilità. Sappiamo che chi esce dal nostro corso avrà l’occupazione praticamente garantita (98%) nel settore di competenza. L’ITS è una soluzione, quindi. Non la sola per colmare il gap tra imprese e scuola, ma la prima vera risposta di condivisione progettuale che ha il futuro dei giovani e la qualità della vita locale come priorità. Siamo pronti per nuove sfide, inclusa quella di far comprendere ai tanti giovani appassionati di moda, di made in Italy, di bello, che il mestiere dell’artigiano è qualcosa di unico, che garantisce soddisfazione professionale e garanzie economiche».

A rappresentare al Salone Job Orienta l’ITS SMART ACADEMY FERMANO, in qualità di suo coordinatore, il prof. Mario Andrenacci che spiega:

«In questa fase è cruciale l’ascolto delle imprese del territorio per comprendere al meglio le esigenze occupazionali e le risposte formative; questo ci consente di mettere a punto percorsi formativi adeguati. Parallelamente stiamo organizzando il corpo docente cui sarà demandata la tenuta di questi corsi: ci rivolgiamo alle migliori università italiane per l’area di insegnamenti di carattere più generale, avvalendoci per la parte più specialistica delle lezioni anche di figure del territorio, dai manager ai tecnici. PMI locali e anche i grandi marchi che si stanno rivolgendo al nostro territorio, potranno già fare conto su figure preparate e capaci di garantire la professionalità necessaria e il valore aggiunto della consapevolezza di svolgere un lavoro stimolante e creativo».