ACQUASANTA TERME – Due comunità segnate da altrettante tragedie: una dal terremoto, l’altra dall’alluvione. Ma legate da un profondo rapporto di amicizia e da uno splendido spirito di solidarietà. Si tratta del borgo piceno di Acquasanta Terme e del comune di Pianello di Ostra. Quest’ultimo, ovviamente, è ancora sconvolto per l’alluvione avvenuta lo scorso 15 settembre, che ha seminato morte e distruzione in gran parte del nord delle Marche.

La donazione

Una delegazione del borgo piceno, guidata dal sindaco Sante Stangoni e dal vice Luigi Capriotti, nei giorni scorsi si è recata nel comune dorico per consegnare personalmente il materiale didattico raccolto a favore della scuola primaria “Don Antonio Morganti“. L’istituto scolastico, infatti, era stato gravemente danneggiato a seguito della recente alluvione e necessitava di un aiuto concreto per poter ripartire. Un sostegno, appunto, arrivato anche dalla comunità di Acquasanta Terme, sempre in prima linea quando si tratta di dare una mano a chi ne ha bisogno. Presenti alla piccola ma significativa cerimonia di donazione, ovviamente, anche il sindaco di Ostra e il dirigente scolastico della scuola ‘Don Antonio Morganti’.

«È stato un gesto dovuto, visto che anche il territorio acquasantano non dimentica quanto vissuto in emergenza sisma e a quanto sono servite le donazioni dalle comunità vicine e lontane – spiega il sindaco Stangoni -. Un sentito ringraziamento a tutta la comunità acquasantana, alle nostre scuole, all’Avis, alla parrocchia e alla protezione civile per il prezioso contributo offerto. Siamo stati felicissimi di aver portato, personalmente, il materiale raccolto ai rappresentanti della scuola di Pianello di Ostra».