Aggredito in pieno centro, ventenne in ospedale: a San Benedetto torna la movida violenta

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A San Benedetto torna la movida violenta. Nella notte tra sabato e domenica (29/30 gennaio), infatti, un brutto episodio è avvenuto in via Mentana, in pieno centro storico. Un ventenne del posto è stato aggredito e, a seguito delle lesioni subite, è finito all’ospedale. I sanitari l’hanno giudicato guaribile in due settimane, salvo complicazioni. Sul posto sono prontamente intervenute le forze dell’ordine, dopo le urla sentite da alcuni residenti della zona. I carabinieri hanno subito identificato gli aggressori, due, i quali verranno denunciati per lesioni personali.

La ricostruzione

L’episodio è accaduto verso l’una nel quadrilatero della movida e sembra per futili motivi. Pare che camminando tra la folla, il ventenne abbia urtato uno dei due ragazzi. Insomma una spallata, niente di serio, ma tanto è bastato per accendere una discussione e dalle parole sono passati alle vie di fatto con calci e pugni. La vittima dell’aggressione è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto, dove i sanitari l’hanno sottoposta ad accertamenti e alle cure del caso. I danni non sono gravi, ma alla fine il ragazzo è stato dichiarato guaribile in una quindicina di giorni, segno che le percosse ricevute sono state di una certa severità. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati gli equipaggi dei carabinieri che erano impegnati in attività di controllo del territorio e della movida stessa.

Gli aggressori

Dopo essersi occupati delle condizioni fisiche dell’aggredito, i militari dell’arma si sono messi sulle tracce degli aggressori, due giovani della zona che potrebbero essere personaggi già conosciuti dalle forze dell’ordine e che dovranno rispondere, per il momento, di lesioni personali, ma gli accertamenti sono ancora in corso da parte dei carabinieri.