Aggredisce un nigeriano in un bar di Montegranaro, denunciato ventenne tunisino

Pugni, spray urticante e coltello in mano, pur senza infliggere fendenti. L'episodio sarebbe scaturito per un futile litigio tra i due che stavano giocando ai video poker

MONTEGRANARO – Nei giorni scorsi, a Montegranaro, in seguito a un intervento effettuato presso un bar del luogo, i militari della locale stazione dei Carabinieri hanno concluso rapidi accertamenti e denunciato alla competente autorità giudiziaria per i reati di lesioni personali aggravate, porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, un giovane tunisino. Durante l’attività investigativa, supportata anche dall’analisi di filmati di videosorveglianza pubblica e privata e dalle dichiarazioni di testimoni, è stato identificato un cittadino tunisino, classe 2003, pregiudicato e domiciliato a Lido Tre Archi, ritenuto colpevole di lesioni personali aggravate ai danni di un giovane nigeriano commesse all’interno del suddetto bar, nonché di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Secondo le indagini, il tunisino avrebbe aggredito il cittadino nigeriano incensurato, colpendolo ripetutamente al volto con dei pugni, poi attingendolo con uno spray urticante e brandendo un coltello senza tuttavia infliggere alcun fendente. L’aggressione sarebbe scaturita per un futile litigio tra i due che stavano giocando ai video poker. La vittima è stata trasportata in ospedale dove le è stata diagnosticata la frattura alle ossa nasali. Il cittadino tunisino è stato identificato grazie all’attenta analisi delle telecamere di sorveglianza pubblica e privata e all’audizione di testimoni oculari. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Fermo sottolinea la tempestività dell’intervento dei militari della locale Stazione CC e l’efficacia dell’attività investigativa che ha portato all’identificazione del responsabile in pochissimo tempo.