Aggredisce l’autista del pullman: arrestato 23enne extracomunitario residente nel Piceno

ASCOLI – Aveva aggredito l’autista dell’autobus per il semplice motivo che questi gli aveva chiesto di mostrare il biglietto. Con questa accusa è stato arrestato un 23enne extracomunitario, già noto alle forze dell’ordine e residente nel Piceno da diversi anni. Il fatto è accaduto giovedì scorso 1 settembre, sulla linea che collega San Benedetto del Tronto ad Ascoli, all’altezza di Pagliare. Lì, infatti, il pullman si era fermato per far salire alcuni passeggeri, tra i quali proprio il 23enne. E quest’ultimo, alla richiesta dell’autista di esibire il biglietto, lo ha aggredito.

La ricostruzione

I carabinieri, giunti sul posto, hanno trovato l’autobus fermo in strada. L’autista ha raccontato che un giovane era salito a bordo del mezzo, diretto ad Ascoli, senza aver alcun titolo di viaggio e che, invitato a mostrare il biglietto, aveva dato in escandescenze aggredendolo. Il giovane, senza un apparente motivo, ha cominciato ad inveire contro il conducente, un 56enne del luogo, per poi aggredirlo fisicamente fino a causargli lesioni guaribili in sette giorni e inoltre gli ha rotto anche gli occhiali che indossava. Momenti di paura tra i passeggeri, che quando hanno capito quanto stava accadendo hanno cercato di aiutare l’autista, urlando al giovane di stare tranquillo, ma senza successo. Subito è stato lanciato l’allarme, sul posto sono giunti prontamente i carabinieri del Nucleo Radiomobile di San Benedetto. I militari, informati di quello che stava accadendo da una segnalazione al 112, sono prontamente intervenuti, sono saliti a bordo del pullman, hanno bloccato e identificato il giovane straniero e raccolto le testimonianze dei presenti. Per il 23enne è subito scattata anche la denuncia per interruzione di pubblico servizio. La convalida dell’arresto è avvenuta sabato.