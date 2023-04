Un’agenzia di sviluppo per favorire l’apertura di nuove imprese: il Piceno prova a rilanciarsi

ASCOLI – Buone notizie, in arrivo, per il Piceno. Il Consind, infatti, ha creato l’agenzia di sviluppo per facilitare l’insediamento di industrie sul territorio. Un tempo, infatti, la provincia ascolana era piena di aziende e di imprese, in grado di offrire lavoro a migliaia di famiglie. Da un paio di decenni, invece, la situazione è cambiata in quanto la zona industriale si è letteralmente spopolata e la stragrande maggioranza degli stabilimenti ha, purtroppo, chiuso i battenti.

Il progetto

Adesso, però, sono pronte le convenzioni per potenziare efficienza energetica e accesso al credito. «Era uno degli obiettivi che gli amministratori locali del Pd avevano chiesto di raggiungere – commenta il segretario provinciale del Partito Democratico, Francesco Ameli, che è anche consigliere comunale -. Si lavora quindi alla creazione di un’agenzia di sviluppo per attrarre nuovi investitori nella zona industriale. Nel frattempo, si prepara il terreno predisponendo specifici avvisi pubblici. L’obiettivo è quello di individuare esperti da mettere al servizio delle aziende già presenti e di quelle che potrebbero insediarsi. Un passo avanti, dunque, quello compiuto da Piceno Consind, nella direzione di inserire nuove professionalità per integrare e ampliare i servizi a disposizione delle aziende presenti nella zona industriale ascolana e negli altri agglomerati nel Piceno, con l’obiettivo anche di poter incentivare anche nuovi possibili investimenti e relativi insediamenti».