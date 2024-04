Affonda un altro peschereccio, altra tragedia sfiorata a San Benedetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A cinque giorni dall’affondamento del peschereccio “Antonio Padre”, avvenuto giovedì scorso, quando l’imbarcazione si schiantò contro il palo dell’ex piattaforma ‘Fabrizia 1’ ma l’equipaggio riuscì a mettersi miracolosamente in salvo, un’altra tragedia è stata sfiorata ieri, 22 aprile, a San Benedetto del Tronto. Il motopesca Mostrillo, infatti, ha rischiato di affondare proprio mentre stava rientrando in porto, probabilmente a causa delle condizioni meteo avverse.

La ricostruzione

Per fortuna, però, anche in questo caso non ci sono stati feriti. Nonostante il mezzo stesse imbarcando parecchia acqua, il comandante è riuscito a pilotarlo fin sulla banchina mettendo in salvo l’equipaggio. Poi, il peschereccio si è inclinato. Sono poi intervenuti i vigili del fuoco del comando di San Benedetto. Non è ancora chiaro quali siano stati i motivi che hanno portato il natante ad avere problemi. Sono in corso le operazioni di rimozione del mezzo, ma ciò che conta è che non ci siano state vittime né feriti.