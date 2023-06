Ad Ascoli rombano i motori: torna la storica ‘Coppa Paolino Teodori’

ASCOLI – Un appuntamento storico, che per il territorio rappresenta un ‘grande classico’ della stagione estiva. Si tratta della Coppa Paolino Teodori, ovvero la cronoscalata che da colle San Marco arriva a San Giacomo e che è giunta ormai alla 62esima edizione. L’evento motoristico, in programma ad Ascoli dal 16 al 18 giugno, è stato presentato questa mattina in Comune dal sindaco Marco Fioravanti, l’assessore Nico Stallone nonché i rappresentanti dell’Automobile Club e del gruppo sportivo dell’Aci. La gara, stavolta, sarà valida come sesta prova del Campionato Europeo della Montagna, come sesta prova del Campionato Italiano e settima del Trofeo Italiano della Montagna centro-nord.

Il programma

Il pianoro di colle San Marco, con il suo colorato paddock, verrà preso d’assalto dai migliori piloti d’Italia e dagli stranieri che affrontano la stagione europea. Per effetto dei loro diversi obiettivi, il Campionato Europeo per il trentino Christian Merli ed il Campionato Italiano Montagna per il fiorentino Simone Faggioli, i due super favoriti si troveranno di fronte, vincitori ad Ascoli rispettivamente tredici e tre volte. Per quanto riguarda le iscrizioni dei piloti per l’Europeo hanno inviato la loro adesione dalla Repubblica Ceca (sempre i più numerosi), Francia, Belgio, Austria e Macedonia. Tra le iniziative collaterali del weekend di gara, venerdì 16 alle 18.30 verrà inaugurato il monumento celebrativo della cronoscalata Coppa Paolino Teodori, realizzato dallo scultore Giuliano Giuliani, che verrà posto sul pianoro di colle San Marco, cuore pulsante della manifestazione. L’iniziativa, lanciata dal compianto presidente Elio Galanti, sarà di conseguenza a lui dedicata. Il sabato, dalle 9, si svolgerà la prima delle due sessioni di prove, mentre la domenica, alla stessa ora, prenderà il via la gara vera e propria.

La tradizione

La Coppa Teodori, particolarmente radicata nella tradizione sportiva picena ed apprezzata per il suo ruolo promotore del territorio, è supportata dal Comune e dalla Provincia di Ascoli Piceno, oltre che dalla Regione Marche, che la annovera tra gli eventi sportivi di primo piano. «Stiamo parlando di un evento storico per il nostro territorio e non vediamo l’ora di ritrovarci tutti insieme a San Marco – ha spiegato il sindaco Fioravanti -. Sarà un weekend emozionante e avvincente, con centinaia di piloti che giungeranno nel Piceno da ogni parte d’Europa per contendersi punti fondamentali nel proprio campionato». «La Coppa Teodori è uno di quegli appuntamenti ai quali gli ascolani non possono mai mancare – ha proseguito l’assessore Stallone -. Fa parte della nostra storia e delle nostre tradizioni». La kermesse, il 14 giugno, nel corso del pomeriggio, verrà preceduta anche dal passaggio, in città, della Mille Miglia, tra le vie del centro storico.