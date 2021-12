Ad Arquata del Tronto riapre la farmacia. Era stata chiusa perchè il titolare non si era vaccinato

ASCOLI – Riaperta la farmacia di Arquata del Tronto. Era stata chiusa per una settimana causando disagi e problemi alla cittadinanza locale. Il titolare dell’attività non si era vaccinato per patologie che sembra gli impedisseto di farlo. Da qui la decisione di sospendere il servizio per evitare rischi sanitari.

Il giovane e neoeletto sindaco Michele Franchi aveva parlato di verifica dei Nas dei carabinieri, proprio nei locali dell’unica farmacia del paese. Ma fonti dell’Area Vasta 5 sembrano aver smentito che Asur o Nas abbiano deciso la sospensione del servizio essenziale per i residenti di Arquata. Rimane dunque il giallo su come siano andate le cose. Ora il servizio è stato affidato ad un giovane farmacista è l’attività è sta riasperta.

Parla il sindaco Franchi

«Non potevamo lasciare che un presidio così importante venisse lasciato scoperto – afferma il sindaco Franchi- e così abbiamo lavorato per superare lo stallo. Ora che Arquata sta ripartendo non potevamo aggiungere altre difficoltà a quelle che già viviamo da anni».