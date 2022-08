ASCOLI – Ad Acquasanta Terme soccorsa nella notte una persona in difficoltà nei boschi. I vigili del fuoco di Ascoli Piceno sono intervenuti ieri sera, 11 agosto, alle ore 21 circa per soccorrere un’escursionista in difficoltà in una zona impervia tra i boschi dei comuni di Acquasanta Terme e Arquata del Tronto. Le fiamme rosse dopo tre ore di cammino hanno raggiunto l’escursionista e lo hanno assistito fino al raggiungimento del luogo sicuro consegnandolo alle cure dei sanitari. Sul posto 118 e soccorso alpino.