ASCOLI – Un appuntamento che ormai è diventato una vera e propria tradizione. Si tratta della ‘Mezza Maratona’ di Ascoli, la gara podistica in programma domenica che coinvolgerà due territori: quello Piceno, appunto, e Acquasanta Terme. L’iniziativa, giunta alla sesta edizione, è stata presentata in Comune dall’assessore comunale allo sport Nico Stallone, dall’assessore acquasantano Elisa Ionni e dai rappresentanti dell’Asd Picchio Running, la società che organizza l’evento.

Il programma

Tantissimi saranno gli atleti, provenienti da ogni parte della regione e anche da fuori, che prenderanno parte alla gara. «Gli sforzi profusi nelle precedenti edizioni sono stati ampiamente ripagati dalla qualità del percorso che unisce Acquasanta Terme al centro di Ascoli Piceno, dalle performances degli atleti e dal gradimento degli stessi – spiega Alberto Mazzocchi, dell’Asd Picchio Running -. La novità di rilievo di questa edizione 2023 è l’abbinamento dell’evento come seconda prova del campionato regionale di società Fidal Marche di corsa su strada». Sulla distanza di 21,097 chilometri, la gara partirà alle 9.30 da Acquasanta Terme, percorrerà la vecchia Salaria e terminerà ad Ascoli, nella splendida cornice di piazza Arringo. La mattinata della gara, inoltre, i partecipanti potranno usufruire del servizio navetta per raggiungere Acquasanta Terme, bus che partirà alle 7.30 da via De Gasperi. Le premiazioni sono in programma alle 12 a piazza Arringo.