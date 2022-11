Accoltellato in strada a San Benedetto del Tronto: grave un 33enne

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un vero e proprio agguato, quello avvenuto oggi pomeriggio a San Benedetto del Tronto. Nei pressi di viale dello Sport, infatti, un ragazzo di 33 anni è stato colpito da una coltellata.

Si tratta di un macedone ed è in gravi condizioni, tanto da essere stato trasportato all’ospedale Torrette di Ancona in eliambulanza. Sul posto sono intervenuti, ovviamente, anche i carabinieri per far luce su quanto accaduto. In base ad alcune testimonianze, sembra che l’accoltellamento sia avvenuto al culmine di una lite.

L’aggressore si è subito dato alla fuga e le forze dell’ordine lo stanno cercando.