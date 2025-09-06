Abusi sessuali sulle dipendenti, arrestato albergatore fermano

FERMO – Prendeva di mira la dipendente che gli piaceva. Poi la convocava con la scusa di farle notare mancanze professionali. Infine, la toccava nella parti intime e la baciava di forza. Per poi perseguitarla con tutta una serie di messaggi a sfondo erotico via cellulare. Un incubo a cadenza quasi quotidiana in cui sono finite tre dipendenti di un albergo di Porto San Giorgio. Ma una di loro ha denunciato le molestie alla questura di Fermo.

Le indagini

Tutto ha inizio nei primi giorni di agosto. Una cameriera ventinovenne, di origine marocchine, si rivolge alla questura. La donna denuncia una serie di abusi sessuali subiti da parte del titolare della struttura in cui lavorava. Secondo la ragazza, il proprietario la palpeggiava nelle parti intime e la baciava contro la sua volontà. Gli episodi secondo le indagini partono nel mese di maggio e proseguono fino ad agosto. In questo mese, infatti, la vittima è costretta a licenziarsi pur di venire fuori dalla spirale di violenza e decidere di chiedere aiuto. A seguito della denuncia, gli investigatori della Squadra Mobile ricostruiscono una serie di episodi molesti. Un quadro indiziario rilevante che ha portato la Procura di Fermo a chiedere la misura cautelare degli arresti domiciliari, concessa dal Gip. L’albergatore deve rispondere di violenza sessuale reiterata e di atti persecutori in danno delle vittime.