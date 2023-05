A14, auto contro camion: muore 27enne di San Benedetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un’altra tragedia, nel tardo pomeriggio di oggi, è avvenuta nel tratto piceno dell’autostrada A14, interessato dai cantieri, precisamente tra Grottammare e San Benedetto del Tronto. Un’auto, condotta da una ragazza di 27 anni, si è schiantata con un camion in corrispondenza di uno scambio di carreggiata, in direzione sud. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, gli uomini del 118 e gli agenti della polizia autostradale. La vittima è di San Benedetto del Tronto, ma non si conoscono ancora le sue generalità.

La ricostruzione

Il cantiere, comunque, come confermato dalla stessa polizia autostradale, è regolarmente segnalato per i lavori di ammodernamento della galleria Croci di San Benedetto. Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che la giovane alla guida dell’autovettura, nel percorrere a forte velocità la corsia in deviazione sulla carreggiata opposta, temporaneamente attivata al fine di smaltire gli accodamenti, abbia invaso la corsia dedicata alla marcia nella direzione opposta, scontrandosi frontalmente con un mezzo pesante. Il traffico è ancora bloccato, anche se l’incidente è avvenuto poco dopo le 19. Agli utenti diretti verso Ancona, dopo l’uscita a San Benedetto del Tronto, la polizia autostradale consiglia di percorrere la SS16 Adriatica per poi rientrare in autostrada a Grottammare.