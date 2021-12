A Folignano la nuova Ludoteca “digitale” per ragazzi e famiglie

Una struttura, quella inaugurata in via Barbarana, che guarda al futuro con laboratori di fabbricazione digitale e spazi ludici, stampante 3D, postazioni multimediali e una piccola biblioteca

FOLIGNANO – L’importante centro di Folignano, alle porte di Ascoli si arricchisce di un nuovo e moderno servizio per l’infanzia e la cittadinanza. Si tratta della «Ludoteca 4.0», uno spazio di comunità polivalente e aggregativo che è stato è realizzato grazie al contributo della Fondazione Carisap.

Il Comune di Folignano è capofila del progetto in partnership con una rete di organizzazioni non profit del territorio che si occuperanno, ognuna per la parte di propria competenza, dell’erogazione di una multiforme tipologia di servizi e programmi per la collettività.

Laboratori digitali e biblioteca

Ieri, domenica 19 dicembre, l’inaugurazione della Ludoteca digitale in via Barbarana, alla presenza del vescovo di Ascoli, mons. Gianpiero Palmieri. Una struttura antica come utilità sociale ma anche guarda al futuro grazie a laboratori di fabbricazione digitale e spazi ludici, stampante 3D, postazioni multimediali. Ed anche una piccola biblioteca, la prima nel territorio, rivolta ai ragazzi.

Un luogo dunque di riferimento educativo e di coesione sociale, dove i più giovani potranno giocare e crescere insieme. Una prima luce di rinascita dopo le difficoltà dovute al sisma, alla pandemia e all’isolamento.

al centro il sindaco Terrani, la consigliera Vagnoni e il presidente Fondazione Carisap Galeati

Servizi per bambini e ragazzi fino a 16 anni

«Finalmente ci siamo: aprirà la nostra Ludoteca 4.0 per bambini e adolescenti – dichiara il giovane sindaco del paese, Matteo Terrani (Pd). Ci saranno moltissime attività e servizi rivolti alla fascia di età che va da 0 a 16 anni. È il primo spazio di aggregazione che apriamo dal sisma e dal crollo della struttura integrata ed è rivolto a quel pezzo di società che ha pagato il prezzo più alto durante la pandemia per la mancanza di socialità: i più piccoli. Ringrazio la Fondazione Carisap per aver creduto nel nostro progetto e la consigliera comunale Raffaella Vagnoni che ne è stata la promotrice».

Centro culturale e tecnologico

Per Raffaella Vagnoni, consigliera comunale di Folignano e delegata all’infanzia «sarà realizzato un centro culturale, tecnologico e ludico unico nel suo genere, che ha l’obiettiva di arginare la povertà educativa con strumenti innovativi e tecnologici. Con la rete dei partner – sottolinea la Vagnoni – abbiamo creato un calendario ricco di sorprese che conquisterà bambini e ragazzi grazie ad un insolito connubio tra libri e robot animatronic, tra fumetti e stampe 3D, tra il cinema e la programmazione Lego Education».