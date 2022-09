107 anni e non sentirli. Ad Ascoli è festa grande per nonna Nannina

ASCOLI – Centosette e non sentirli. È grande festa, ad Ascoli, per Giovanna De Vecchis, conosciuta da tutti come Nannina. Classe 1915, spegne le candeline la persona più anziana di tutta la città. Una vita trascorsa a lavorare nei campi, con fatica e sacrifici. Mente lucidissima, cellulare sempre a portata di mano, nonna Nannina ha festeggiato con i figli, i nipoti e i tantissimi pronipoti. A portare il suo saluto anche il sindaco Marco Fioravanti, il vice Gianni Silvestri e l’ex primo cittadino Piero Celani.

I ricordi di “Nannina”

«Ci sono proprio tutti, qui, a festeggiarmi. E sono davvero felice di tutto questo – racconta nonna Nannina -. Il segreto per arrivare a questa età? Non c’è. Ho sempre lavorato e mangiato bene. È stata una vita piena di sacrifici, per me. Tra i ricordi più belli ci sono sicuramente la nascita dei miei figli e il giorno del mio matrimonio. Sono cresciuta lavorando sui campi. Avevo sette fratelli e ho vissuto, in prima persona, anche la guerra. I soldati tedeschi, addirittura, si introdussero nella mia camera e mi cacciarono via. Ho quattro figli, nove nipoti e 17 pronipoti. Ho una splendida famiglia ed è bello vedere tutta queste gente venuta apposta per farmi festa». La giornata di festa è andata avanti fra ricordi, aneddoti e poesie. E la figlia Francesca descrive così la sua mamma: «È stata una donna molto forte e severa. Ha sempre pensato a lavorare e, tutt’ora, ci dà indicazioni, anche se ormai siamo anziani anche noi figli. Comunque è stata una donna molto generosa, sia con noi figli che con i nipoti».