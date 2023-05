“100 cose da sapere e da fare ad Ascoli e nel Piceno”: al Caffè Meletti si presenta il libro

ASCOLI PICENO – Lo storico Caffè Meletti di Ascoli Piceno ospita giovedì 25 maggio la presentazione del libro “100 cose da sapere e da fare ad Ascoli e nel Piceno”, edito dal Gruppo Editoriale Raffaello e quarto dell’omonima collana, già nota per aver fatto conoscere le città di Senigallia, Pesaro e dintorni, Ancona e la Riviera del Conero. Un evento, quello di giovedì, fortemente voluto dal direttivo del Caffè – raccontato in un capitolo all’interno della guida – e realizzato con il Patrocinio del Comune di Ascoli Piceno, Medaglia d’Oro al Valor Militare per Attività Partigiana.

L’appuntamento per prendere posto ai tavoli è intorno alle 18, con accesso da via del Trivio per una temporanea chiusura di Piazza del Popolo; si consiglia la prenotazione per non rischiare di restare in piedi. Molti, infatti, saranno gli ospiti di rilievo e le associazioni che racconteranno le curiosità inedite, le storie, le leggende, l’enogastronomia, la cultura, l’artigianato, la natura di Ascoli e più in generale di tutto il Piceno. Aprirà l’evento il Sindaco Marco Fioravanti, seguito dal Presidente del Bim Tronto Luigi Contisciani e dagli altri sponsor che hanno permesso la realizzazione del volume, uscito di recente ma già in testa alle classifiche di vendita del territorio. Presentato al Salone del Libro di Torino lo scorso sabato alla presenza dell’Assessore alla Cultura della Regione Marche Chiara Biondi, del Sindaco Fioravanti, della Dirigente del Settore Beni e Attività Culturali Daniela Tisi e della parlamentare Giorgia Latini, “100 cose da sapere e da fare ad Ascoli e nel Piceno” sta conquistando non soltanto le Marche, ma l’Italia intera.

A condurre l’incontro sarà la guida turistica Lella Palumbi, che dialogherà con l’autrice Chiara Giacobelli, mentre molto atteso è l’intervento del professore, storico dell’arte e Direttore dei Musei Civici Stefano Papetti; non mancheranno neppure le numerose realtà che sono state raccontate nel libro o che hanno apportato la loro preziosa collaborazione al progetto, come la Fondazione Carisap, Generazione Fly, Round Table Club 41, Le Marche Experience e tanti altri, dagli artigiani agli artisti, dai direttori di parchi e musei ai sindaci dei comuni coinvolti.

I libri saranno disponibili per l’acquisto grazie alla partnership con la libreria Rinascita. L’ingresso è libero, ma è gradita la consumazione.